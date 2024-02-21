21 февраля 2024, 14:03
«Дни.ру»: в Захарьев день стоит избегать работ с колюще-режущими предметами
Сегодня православная церковь чтит память Захария Серповидца, которого иудеи убили за обличительную проповедь. В этот день стоит избегать любых работ с колюще-режущими предметами, сообщили «Дни.ру».
Также в Захарьев день не рекомендуется проводить хирургические операции и пломбировать зубы. В народе считали, что иначе лечение будет неудачным и ранам придется долго заживать. Кроме того, сегодня не стоит начинать никаких важных дел.
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Отмечается, что 21 февраля можно подготовить инвентарь для дачи и сада и заняться заточкой ножей и серпов.
Православие
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