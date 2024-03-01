Общество 01 марта 2024, 13:06 «Дни.ру»: в Макарьев день нельзя ссориться

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Сегодня православная церковь вспоминает святителя Макария Московского. В первый день весны нельзя ссориться и выяснять отношения, сообщили «Дни.ру».

В народе считали, что ругань и брань могут привлечь в дом много проблем. Также в Макарьев день не стоит обижаться, любая утаенная мысль может сильно навредить душевному состоянию. Кроме того, нельзя вспоминать прошлое.

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Отмечается, что 1 марта лучше всего отпустить прошлые обиды, это даст старт переменам в жизни.