29 февраля 2024, 14:27
«Дни.ру»: учить языки и худеть лучше без оглядки на календарь
Часто люди терпят неудачу на пути к своей цели, потому что загоняют себя в жесткие временные рамки. Об этом сообщили «Дни.ру».
Установки «похудеть за два месяца» или «выучить английский за лето» нередко смещают фокус внимания с процесса на сроки. И человек, который не всегда адекватно оценивает свои возможности, бросает начатое, не уложившись в намеченные даты.
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Однако, если убрать из своих целей временные рамки, это поможет быть более эффективным и добиться желаемого.
Психология
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