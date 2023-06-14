Общество 14 июня 2023, 19:55 «Дни.ру»: среди однокомнатных квартир наиболее востребованы варианты с площадью 32 квадратных метра

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Наибольшей популярность у россиян при покупке однокомнатных квартир пользуются варианты с площадью 32-34 квадратных метра. Об этом сообщили «Дни.ру».

В сегменте комфорт-класса на квартиры с такой площадью пришлось 24% от всех продаж. Также 17% сделок заключили при покупке студий площадью от 24 до 26 квадратных метров.

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Отмечается, что за последний год в сегменте бизнес-класса наиболее востребованы были однокомнатные квартиры с площадью 42 квадратных метра.