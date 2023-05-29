Общество 29 мая 2023, 17:51 «Дни.ру»: при покупке дома важно оценить транспортную доступность и наличие инфраструктуры

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Лучшее время для покупки загородной недвижимости — это весна, лето или осень. Именно эти времена года позволяют со всех сторон оценить будущее приобретение. Об этом рассказали «Дни.ру».

Крайне важно учитывать транспортную доступность дома, его удаленность от остановки и качества дороги. Если она грунтовая, то есть большой риск размытия в сезон дождей.

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Также нужно оценить, есть ли поблизости аптеки, магазины, школы и другие соцобъекты. Кроме того, обратить внимание на экологическую обстановку.

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