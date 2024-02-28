28 февраля 2024, 12:30
«Дни.ру»: новые интересы и увлечения могут говорить об измене партнера
Понять, что партнер изменяет, можно по целому ряду признаков. Об этом сообщили «Дни.ру».
Например, стоит насторожиться, если партнер стал пропадать на новых занятиях и проводить время за необычными и несвойственными ему увлечениями. Не исключено, что на самом деле он просто обманывает, встречаясь с другим человеком.
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Кроме того, изменник становится более настороженным, меняет пароли и не оставляет свои гаждеты без присмотра.
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