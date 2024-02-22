Общество 22 февраля 2024, 18:35 «Дни.ру»: не стоит возвращаться к бывшим, если у вас остались неразрешенные конфликты

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Многие люди нередко пытаются возобновить отношения с бывшими возлюбленными, но бывают случаи, когда делать это категорически противопоказано. Об этом сообщили «Дни.ру».

Вторая попытка потерпит крах, если в паре остались неразрешенные конфликты, которые все еще воспринимаются остро и болезненно. Если их не обсудить, то они все равно рано или поздно возникнут вновь.

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Кроме того, плохой мотивацией будет возвращаться к бывшему возлюбленному, чтобы что-то ему доказать. Такие отношения обречены на провал.

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