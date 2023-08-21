Общество 21 августа 2023, 19:07 «Дни.ру»: критику ребенка можно заменить на формат историй

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Бесполезную критику ребенка лучше заменить на формат историй, который предполагает описание вариантов развития будущего на основе последовательности событий. Об этом сообщили«Дни.ру».

С помощью различных сценариев детям можно спокойно объяснить, что происходит с теми, кто, например, систематически не делает уроки. Подобный формат историй поможет ребенку лучше понимать себя и свои желания.

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Отмечается, что для доходчивости нужны как негативные примеры — так получится заменить критику, так и позитивные для мотивации.