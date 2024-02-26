Общество 26 февраля 2024, 14:42 «Дни.ру»: юбка-шорты поможет создать образ в стиле гранж

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Юбка-шорты, популярная еще в 90-х годах, стала вновь появляться в гардеробах модниц. Сайт «Дни.ру» рассказал, как создать стильный образ с использованием трендовой вещи.

Так, данный предмет одежды поможет составить аутфит в стиле гранж. Клетчатую юбку-шорты можно «подружить» с серой футболкой, кожаной курткой большого размера и ботинками на толстой подошве. Этот наряд отлично подойдет для вечеринки.

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При выборе образа для свидания стоит отдать предпочтение юбке с воланами. Ее следует сочетать с топом и обувью на устойчивом каблуке.