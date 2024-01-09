Общество 09 января 2024, 11:54 «Дни.ру»: йога помогает снизить уровень стресса, улучшить концентрацию и самоконтроль

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Во время сильных психологических нагрузок психологи рекомендуют обратить внимание на занятия йогой. По словам специалистов, йога — это целая философия, помогающая не просто привести тело в тонус, но снизить уровень стресса, улучшить концентрацию и самоконтроль. Об этом написали «Дни.ру».

Тем, кто предпочитает активные виды спорта, эксперты рекомендуют заняться бегом. Во время пробежки у человека вырабатываются эндорфины — гормоны счастья, которые помогают улучшить настроение и снизить чувство тревожности.

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Плавание, в свою очередь, поможет расслабить мышцы и успокоить разум. Оно снижает артериальное давление и уменьшает физические проявления стресса.