19 апреля 2023, 11:39
«Дни.ру»: использование проверенных приложений-агрегаторов обезопасит пассажира в такси
Нередки случаи, когда между водителем такси и пассажирами возникают конфликтные ситуации. О том, как обезопасить себя в автомобиле, сообщили «Дни.ру».
Для вызова машины пассажирам рекомендуется пользоваться только проверенными приложениями-агрегаторами, руководство таких компаний дорожит своей репутацией и тщательнее подходит к подбору персонала.
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Отмечается, что пассажирам следует садиться только на заднее сидение и по возможности сообщать номер автомобиля своим близким.
Такси
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