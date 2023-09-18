Общество 18 сентября 2023, 12:40 «Дни.ру»: инвестирование является одним из самых эффективных способов накопления крупной суммы

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Для того, чтобы накопить крупную сумму денег в течение года, стоит прибегнуть к инвестированию. Однако в этом деле лучше обратиться к экспертам ввиду отсутствия нужного опыта, написали «Дни.ру».

Также для быстрого накопления можно найти подработку или вторую работу. Сокращение расходов на 10-20% также приблизит вас к желаемой сумме намного быстрее.

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