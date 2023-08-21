Общество 21 августа 2023, 19:08 «Дни.ру»: идея и бизнес-план станут отправной точкой любого успешного бизнеса

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Для создания успешного бизнеса человеку необходимо иметь бизнес-план и способную удовлетворить потребности клиентов идею. Об этом сообщили «Дни.ру».

Грамотный и детально прописанный бизнес-план поможет начинающему предпринимателю определить, как его продукт будет представлен на рынке. Также план укажет на потенциально слабые стороны бизнес-идеи.

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Кроме того, ключевыми аспектами успешного предпринимательства являются опыт, знания, финансовая готовность и маркетинговая стратегия.