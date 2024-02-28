Общество 28 февраля 2024, 15:33 «Дни.ру»: генеральная уборка и прогулки на воздухе помогут справиться с хандрой

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Чтобы после затяжной зимы на впасть в хандру, нужно внимательнее отнестись к своему рациону и привычкам. Об этом сообщили «Дни.ру».

Поддержать позитивный настрой и прибавить сил помогут витамины. Поэтому стоит ежедневно есть овощи и фрукты. Кроме того, крайне важно не пренебрегать физической активностью и каждый день гулять на свежем воздухе.

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Наконец, в конце зимы рекомендуют сделать генеральную уборку и выбросить все лишнее. Такой прием позволит встретить весну в хорошем настроении.

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