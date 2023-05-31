Общество 31 мая 2023, 16:58 «Дни.ру»: флиппинг позволяет заработать на недвижимости до 50%

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В России набирает популярность такое явление, как флиппинг. Это инвестиции в очень дешевые квартиры без ремонта, приведение их в порядок и быстрая продажа. Причем на этом можно заработать до 50% от первоначальной стоимости. Об этом сообщили «Дни.ру».

Явление пришло в Россию из США. Смысл в том, чтобы купить «убитую» квартиру. Но важно учитывать локацию, наличие инфраструктуры, транспортную доступность. Главное — купить недвижимость по минимальной цене. Потом в квартире делают ремонт, приводят ее в товарный вид и быстро продают. Но при этом уже гораздо дороже.

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