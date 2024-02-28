Общество 28 февраля 2024, 14:13 «Дни.ру»: дрессировка собаки направлена на запоминание действий, а воспитание — на приобретение хороших манер

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Кинологи во всем мире рекомендуют владельцам животных изучить, чем отличается дрессировка собак от воспитания, и применять эти навыки на практике. Как написали «Дни.ру», дрессировка представляет собой процесс обучения конкретным командам, а воспитание — хорошим манерам.

То есть, если сказать щенку «сидеть!», он должен незамедлительно выполнить команду. Так же ему следует поступить, если хозяин сказал «ждать!».

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Воспитание же направлено на обучение животного хорошим манерам. Собака должна отличать, что хорошо, что плохо.