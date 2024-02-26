Общество 26 февраля 2024, 18:25 «Дни.ру»: 72% пар смогли образовать счастливый союз после возобновления отношений

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Многие считают, что отношения после разрыва не имеют будущего. Однако даже в такой непростой ситуации есть большие шансы на успех, сообщил сайт «Дни.ру».

Согласно итогам социологических исследований, 72% пар смогли образовать счастливый союз после возобновления связи. Однако важно, чтобы оба партнера осознали свои ошибки и были готовы к изменениям.

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В этом вопросе необходимо проявить терпение и понимание, а также не ждать быстрых результатов. Влюбленным стоит проработать проблемы, которые стали причиной расставания.