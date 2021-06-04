Дни открытых дверей в ямальских приютах для животных пройдут 5 июня

На Ямале 5 июня в приютах для бездомных животных проведут дни открытых дверей. К мероприятию присоединится семь муниципалитетов, передает ИА «Север-Пресс».

«Наша общая задача — сделать приюты центром притяжения горожан и повысить уровень правосознания и ответственности владельцев домашних питомцев», — подчеркнул руководитель ветеринарной службы региона Евгений Попов. Для местных жителей устроят мастер-классы и «Уроки доброты», а также расскажут о тонкостях работы кинологов и воспитателей. Кроме того, детям объяснят, как избежать агрессии со стороны собак.