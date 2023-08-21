Общество 21 августа 2023, 10:33 Дни открытых дверей пройдут на киностудии имени Горького в Москве Дни открытых дверей проведут на киностудии имени Горького в Москве 26 и 27 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В эти выходные, 26 и 27 августа, на киностудии имени Горького проведут день открытых дверей. Мероприятие продлится с 12:00 до 22:00. Гостей ждут мастер-классы, показы новых фильмов и ремейков советских кинокартин. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Юлиана Слащева.

«Мы открываем двери одной из старейших киностудий страны, чтобы показать творческие и технологические возможности современного российского кино», — подчеркнула она.

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Для посещения откроют двор и малые студии. Гости посетят мастер-классы по озвучиванию, стилизации героев фильмов и многие другие. Кроме этого, им покажут ремейк советской комедии «Три плюс два». Также жителей столицы познакомят с работами выпускников.

Полную программу мероприятий можно найти на официальном сайте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на развитие киностудии имени Горького выделят грант.