Общество 27 февраля 2023, 14:15 Дни оленевода стартовали на Ямале

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В Надыме начались соревнования по национальным видам спорта на Кубок губернатора, таким образом в регионе стартовали Дни оленевода. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

В соревнованиях принимают участие 19 команд со всего округа. Они приехали из шести районов. Оленьи упряжки проедут по набережной Надыма. В этом году в параде их будет сразу 18 экипажей.

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«Я думаю, что это будет у нас традиционно. В этом году намного больше, а на следующий год еще больше будет», — сказал представитель оргкомитета праздника Роберт Анагуричи.

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На мероприятие съехались гости с разных уголков России. Помимо шествия упряжек, их развлекают национальной кухней и различными соревнованиями.