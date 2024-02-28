Общество 28 февраля 2024, 14:22 Дневники Курта Кобейна вышли на русском языке Издательство АСТ выпустило дневники и рисунки лидера Nirvana Курта Кобейна Фото: скриншот видео канала Nirvana на Youtube

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Дневники и рисунки фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна вышли под названием «Личные дневники лидера Nirvana». Сборник выпустило издательство АСТ, сообщило издание «Коммерсант».

Тщательно упорядоченная в хронологическом порядке подборка охватила период с первых демо-записей Nirvana до последнего альбома In Utero, выпущенного в 1993 году. Размышления Кобейна о поиске своего места во взрослом мире в школьные годы трансформируются в философские изыскания мирового рок-идола, столкнувшегося с проблемами наркозависимости и тяготами публичного образа жизни.

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История семьи Кобейна начинает разворачиваться ближе к середине книги, при этом дневниковые записи Курта изобилуют авторскими комиксами, списками любимых треков и черновиками текстов песен.

Работа над книгой дневников лидера группы Nirvana Курта Кобейна велась практически три года. Делать ее было достаточно трудно из-за абстрактности языка музыканта.