Лоза напомнил, что негласно 31 декабря считается выходным днем. Он заметил, что только журналисты, таксисты и сфера обслуживания трудятся в этот день. При этом рабочий день сокращен до минимума.

«Все стараются пораньше закончить и убежать, потому что все основные дела, намеченные на этот год, они уже в последний день не доделаются. <…> Днем больше, днем меньше — вообще разницы никакой», — добавил собеседник издания.