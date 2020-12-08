«Днем больше, днем меньше — вообще разницы никакой». Лоза — об идее сделать выходным 31 декабря
Музыканта Юрий Лоза обсудил с «ПолитЭкспертом» предложение сделать 31 декабря выходным днем.
Лоза напомнил, что негласно 31 декабря считается выходным днем. Он заметил, что только журналисты, таксисты и сфера обслуживания трудятся в этот день. При этом рабочий день сокращен до минимума.
«Все стараются пораньше закончить и убежать, потому что все основные дела, намеченные на этот год, они уже в последний день не доделаются. <…> Днем больше, днем меньше — вообще разницы никакой», — добавил собеседник издания.