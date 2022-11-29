Общество 29 ноября 2022, 16:40 Дмитрий Васильев занял пост вице-мэра Краснодара по финансам

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Новым вице-мэром финансового блока Краснодара стал Дмитрий Васильев. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что Васильев окончил Кубанский государственный университет по специальности бухгалтерский учет. Его предыдущим местом работы является городская администрация, где он занимался вопросами управления цен и тарифов.

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Кандидатуру Васильева на пост одобрили депутаты краснодарской Думы. Добавляется, что Дмитрий Васильев будет руководить делами финансово-экономического блока.

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