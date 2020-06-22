Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» осудил священников в защитных костюмах

Соколов выложил фотографию, на которой священник в защитном костюме общается со старушкой. В поведении священнослужителя актер не увидел того, что считает настоящей верой.

«У меня вопрос: кто кого защищает от вируса? Простите, но не могу я представить Иисуса Христа (исцеляющего прокаженного) в скафандре. Я верю, что мать может вымолить сына от наркозависимости, я верю (и знаю случаи), когда онкобольные излечиваются верой во Христа и силой причастия. На этом фото вместо „Страха Божия“ я вижу „животный страх смерти“. И от такой „веры“ мне грустно», — объяснил Соколов.

Артист поддерживает священника схиигумена Сергия, который стал известен стране благодаря своим проповедям. В них Сергий говорил, что коронавируса не существует, и проклинал тех, кто на время пандемии, закрывал храмы для людей. Для Соколова Сергий является духовником, поэтому актер поддерживает священника и публично выступает в его защиту. Не только для Соколова уральский отец религиозный наставник, но и для хоккеиста клуба «Автомобилист» Павла Дацюка.

Сейчас Сергию запрещено совершать обряды и служить в Среднеуральском женском монастыре. Однако он продолжает проповедовать.