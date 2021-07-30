Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска в Россию

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин хотел бы встретиться с владельцем компании SpaceX Илоном Маском. В эфире радио «Комсомольская правда» Рогозин отметил, что сам не может поехать в США из-за санкций, поэтому ждет Маска «в гости».

Дмитрий Рогозин напомнил, что находится под санкциями и не может въезжать в некоторые страны. Среди них США, Канада, Австралия, страны Евросоюза. Поэтому он ждет Илона Маска в России.

«Пусть приезжает господин Маск, пусть приезжает глава НАСА сенатор Нельсон. Я с ним постоянно на связи по телефону. Он обещал с семьей приехать и погостить у меня дома. Поэтому я думаю, что рано или поздно такие встречи состоятся, и я думаю, они послужат общему делу», — сказал Рогозин.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Илон Маск — подрядчик НАСА и просто талантливый человек. Ему поручили очень ответственные задачи перед всей космической отраслью США. Рогозин признался, что хотел бы с ним встретиться. Как и с другими отличными специалистами из других стран.

Ранее Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter, что надеется: когда-нибудь российские олигархи начнут тратить деньги не только на яхты, но и на развитие космической отрасли. Илон Маск сразу же отреагировал на этот твит, оставив под ним эмодзи в виде аплодисментов.