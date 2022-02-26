Дмитрий Певцов попал под санкции Евросоюза

Актер и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов попал в список ограничительных мер Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Певцов попал под санкции из-за того, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ограничения Евросоюза для лиц из списка касаются заморозки их активов на территории ЕС.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы министерства обороны Сергея Шойгу. В Минфине считают, что меры будут поспособствуют беспрецедентным дипломатическим и экономическим издержкам для России и еще больше изолируют ее от финансовых систем и международного сообщества.

Санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в США и запрет на сделки с ними для юридических и физических лиц.