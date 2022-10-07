Дмитрий Песков: администрация Путина сделала скромный подарок президенту | 360°

Общество 07 октября 2022, 15:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Дмитрий Песков: администрация Путина сделала скромный подарок президенту

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о подарке, который преподнесли российскому лидеру сотрудники администрации. Об этом написал Life.

По словам Пескова, они подарили Путину открытку с подписями.

Реклама

«Открытку мы все (Администрация президента. — ред.) подписываем ему. Общую одну от администрации. Текст придумывают специально обученные люди», — сообщил пресс-секретарь.

Реклама

В пятницу, 7 октября, Владимир Путин празднует свой день рождения. Его уже поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров и глава КНДР Ким Чен Ын.

0 0 0 0 0 0