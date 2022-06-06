Дмитрий Медведев высмеял шестой пакет санкций Евросоюза

Шестой пакет антироссийских санкций против России приведет к серьезной нестабильности в мировой экономике. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Судя по всему, цель шестого пакета санкций ЕС не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — написал он.

Медведев напомнил, что ЕС не сможет позволить себе одномоментно отказаться от российской нефти, потому что европейский бизнес придет с претензиями к собственному правительству.

«Европейцам придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель», — продолжил политик.

Зампред Совбеза предположил, что западные страны начнут искать способы обхода собственных ограничений, чтобы получить российское сырье.

Таким образом, власти ЕС считают собственных граждан не меньшими врагами, чем россиян, заключил Медведев.

Финансист Виталий Калугин сообщал, что шестой пакет антироссийских санкций вряд ли окажет существенное влияние на экономику РФ, потому что многие страны продолжат закупать нефть на фоне повышенных цен.