Эксклюзив 28 июля 2023, 13:05 Дмитрий Киселев прибыл на похороны погибшего военкора Ростислава Журавлева Видео «360»: гендир «России сегодня» Дмитрий Киселев прибыл на похороны военкора Журавлева

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Генеральный директор «России сегодня» Дмитрий Киселев прибыл на кладбище, где прошли похороны погибшего в зоне СВО военкора РИА «Новости» Ростислава Журавлева. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

Церемония прощания с военным корреспондентом состоялась в Екатеринбурге. На кладбище пришли родные, друзья и коллеги Ростислава Журавлева. Прибыл и гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев. Он почтил память журналиста и пообщался с присутствующими.

Военный корреспондент погиб при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области. Гражданскую панихиду провели 28 июля в Доме офицеров, а похоронили его на Широкореченском кладбище. Пришедшие проститься делились воспоминаниями о Журавлеве.

Среди прочих присутствовал и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он передал матери Ростислава Журавлева орден Мужества, назвав журналиста хорошим коллегой и надежным товарищем. Ранее глава государства подписал указ о награждении корреспондентов, попавших под вражеский обстрел 22 июля.