Общество 26 июля 2023, 18:54 Дмитрий «Гоблин» Пучков дал совет блогерам, как избежать проблем с законом из-за налогов Дмитрий «Гоблин» Пучков: если все делать по-белому, то головных болей не будет

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Известный российский блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в разговоре с «Общественной Службой Новостей» посоветовал блогерам работать по-белому, чтобы избежать проблем с законом из-за налогов.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в будущем возможно заведение новых дел против блогеров, не выплачивающих налоги.

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Пучков отметил, что как только у блогера появляется желание заводить множество ИП, ООО и так далее — тогда есть риск, что СК может им заинтересоваться. Зачем работать по таким схемам — загадка, добавил блогер.