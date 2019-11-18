  • Дмитрий Быков: дети говорят со мной на моем языке из снисхождения к старости

    18 ноября 2019, 18:52

    Артур Блянихов

    Писатель, журналист, преподаватель Дмитрий Быков признался, что не понимает школьный сленг и не интересуется такими новомодными неологизмами, как «кекать», «чилить», «сасный». Быкова процитировала Teleprogramma.prо.

    Быков не будет заявлять в полицию об отравлении

    Подробнее

    Быков заметил, что его ученики из «снисхождения к старости» стараются говорить с ним на его языке. Он не исключил, что дети прибегают к своей «тарабарщине», стоит ему только отвернутся. По словам писателя, его не интересует «школьничьи» словечки, поскольку он не стремится к тому, чтобы быть среди учеников «своим». Он напомнил, что со временем модные и популярные выражения и слова перестают употреблять, поэтому нет смысла в жонглировании ими.

    Быков подчеркнул, что является старомодным человеком и придерживается соответствующей ниши — приходит на урок и «втирает» про какого-нибудь писателя или поэта, будь то Франческо Петрарка или кто-либо другой.

    «К тому же, я опасаюсь обвинений в харассменте, поэтому общаюсь подчеркнуто официально», — подытожил журналист.