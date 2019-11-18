Дмитрий Быков: дети говорят со мной на моем языке из снисхождения к старости

Быков не будет заявлять в полицию об отравлении Подробнее

Быков заметил, что его ученики из «снисхождения к старости» стараются говорить с ним на его языке. Он не исключил, что дети прибегают к своей «тарабарщине», стоит ему только отвернутся. По словам писателя, его не интересует «школьничьи» словечки, поскольку он не стремится к тому, чтобы быть среди учеников «своим». Он напомнил, что со временем модные и популярные выражения и слова перестают употреблять, поэтому нет смысла в жонглировании ими.

Быков подчеркнул, что является старомодным человеком и придерживается соответствующей ниши — приходит на урок и «втирает» про какого-нибудь писателя или поэта, будь то Франческо Петрарка или кто-либо другой.

«К тому же, я опасаюсь обвинений в харассменте, поэтому общаюсь подчеркнуто официально», — подытожил журналист.