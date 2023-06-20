Общество 20 июня 2023, 17:20 Дмитрий Артюхов: в микрорайоне Славянский начали закладывать фундамент детского технопарка «Кванториум»

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Губернатор Дмитрий Артюхов в своих социальных сетях начал освещать строительство новых объектов в ЯНАО. По его словам, специалисты уже начали закладку фундамента в детском технопарке «Кванториум», написало ИА «Север-Пресс».

«В микрорайоне Славянский закладываем фундамент „Кванториума“. Полтора месяца назад здесь был пустырь, сегодня уже видны масштабы будущего детского технопарка», — сообщил Артюхов.

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Глава региона также отметил, что строители завершают возведение самого крупного на Ямале лицея и IT-школы в микрорайоне Тундровый.