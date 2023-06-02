Общество 02 июня 2023, 18:27 Дмитрий Артюхов сообщил, что за три года в ЯНАО построили 25 новых детских садов

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своих социальных сетях поздравил маленьких жителей региона с Международным днем защиты детей, а также рассказал, какое количество детских садов появилось на Ямале за последние три года. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Артюхов напомнил, что с 2019 года на Ямале началась масштабная программа строительства детских садов. В 2022 году по всему округу стали работать 25 новых дошкольных учреждений.

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«Всех ямальцев — с Днем защиты детей! Пусть детство в нашем округе будет счастливым. Ребятам хороших каникул», — написал глава региона.