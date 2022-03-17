«Для Запада мир делится на своих разведчиков и чужих шпионов». Политолог объяснил психологию США и Европы

Западные страны относятся к США с пиететом, несмотря на бомбежки Белграда и распространение оружия. Об этом в эфире телеканала «360» заявил политолог и историк Дмитрий Журавлев.

Он провел параллель с мифологией популярного британского писателя Джона Рональда Руэла Толкиена и его серией книг про противостояние добрых сил Средиземья с Мордором.

«Западные страны живут в саге Толкиена, где есть хорошие эльфы и плохой Мордор, тут удивляться нечему», — заявил Журавлев.

Историк отметил, что с точки зрения Запада любые действия США правильные, а любые действия России неправильные, даже если они абсолютно одинаковы.

«Для них мир делится на своих разведчиков и чужих шпионов», — рассказал он.

Журавлев отметил, что действия России, даже гуманитарные, воспринимаются как зло.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Запад намерен сделать Россию слабой и покорной.