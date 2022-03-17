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    17 марта 2022, 15:03

    «Для Запада мир делится на своих разведчиков и чужих шпионов». Политолог объяснил психологию США и Европы

    Политолог Журавлев: Запад увидел в США добрых эльфов, а в России — плохой Мордор

    Андрей Васильев, Максим Зинкин

    Западные страны относятся к США с пиететом, несмотря на бомбежки Белграда и распространение оружия. Об этом в эфире телеканала «360» заявил политолог и историк Дмитрий Журавлев.

    «Для Запада мир делится на своих разведчиков и чужих шпионов». Политолог объяснил психологию США и Европы

    Он провел параллель с мифологией популярного британского писателя Джона Рональда Руэла Толкиена и его серией книг про противостояние добрых сил Средиземья с Мордором.

    «Западные страны живут в саге Толкиена, где есть хорошие эльфы и плохой Мордор, тут удивляться нечему», — заявил Журавлев.

    Историк отметил, что с точки зрения Запада любые действия США правильные, а любые действия России неправильные, даже если они абсолютно одинаковы.

    «Для них мир делится на своих разведчиков и чужих шпионов», — рассказал он.

    Журавлев отметил, что действия России, даже гуманитарные, воспринимаются как зло.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Запад намерен сделать Россию слабой и покорной.