Для замены мигрантов россиянам предложили работать вахтовым методом

Сокращение числа мигрантов в период пандемии можно компенсировать вахтовыми рабочими, считает глава думского комитета по труду Ярослав Нилов. В России этой осенью проявился дефицит работников в сфере ЖКХ, строительства и обслуживания.

По словам Нилова, острая нехватка строителей ощущается в Татарстане, и «при правильной системе организации трудоустройства вопрос замещения можно бы было решить».

«Например, в близлежащих к Татарстану регионах есть люди, обладающие нужными навыками и опытом в строительной сфере. Нужно обеспечить работу вахтовым методом», — заявил «Известиям» парламентарий.

Подобный опыт можно было бы применить и к Москве, полагает Нилов.

Ранее Росстат сообщил, что в январе–августе приток иностранцев в Россию уменьшился в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом. Мэр Москвы Сергей Собянин оценивал сокращение числа иностранных рабочих в столице в 40%.

Число вакансий для курьеров и таксистов в Москве выросло в период пандемии почти на 85%, для строителей — на треть.