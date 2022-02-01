Экономист Зубец назвал необходимый доход для взятия ипотеки

Экономист Алексей Зубец рассказал, сколько должна зарабатывать семья, чтобы взять ипотеку без риска. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, общий доход семьи должен составлять более 100 тысяч рублей.

«В реальности можно говорить об ипотеке при совокупном доходе семьи в 130-150 тысяч рублей», — считает Зубец.

Также он добавил, что рост кредитов по ипотеке может привести к неприятным последствиям в случае, если люди с кредитами начнут терять работу.