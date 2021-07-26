Россиянам рассказали, как докупить стаж для выхода на пенсию

Для получения страховой пенсии необходимо иметь 12 лет стажа и 21 пенсионный балл. Если стажа или коэффициента не хватает, то их можно вполне легально докупить у государства.

В 2021 году для страховой выплаты нужно обладать 12 годами стажа и 21 пенсионным баллом, напомнил сайт Кp.ru. Но с каждый годом требования будут расти. Если стажа не хватает, то можно доработать недостающий срок. Это значит, что вместо выхода на пенсию нужно продолжить работать. Главное, чтобы все было официально, и работодатель платил взносы.

С 2018 года россияне имеют право докупить баллы и стаж. Заплатить за это придется немало, но чаще всего это бывает выгоднее ожидания социальной пенсии. Для покупки стажа и баллов нужно заранее подать заявление в Пенсионный фонд.

После этого в ПФР сделают расчет по формуле и озвучат сумму к оплате. Например, если человеку не хватает для страховой пенсии пяти баллов и двух лет стажа, то ему придется заплатить за них 170 тысяч рублей. При этом есть и ограничения — докупить можно только половину требуемых баллов и стажа. Также не получится приобрести все сразу, но платить дополнительные страховые взносы разрешается по частям.