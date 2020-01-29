Для всех желающих попрощаться с Всеволодом Чаплиным не хватило места на отпевании

Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина началось в московском храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, где он служил настоятелем. Похоронят священнослужителя на Троекуровском кладбище.

Как сообщил корреспондент «360», на отпевание Всеволода Чаплина собралось большое количество людей, в храме не хватает места, многие стоят на улице.

Источник фото: телеканал «360»

Похоронят Всеволода Чаплина на Троекуровском кладбище, там же в 14:00 начнется гражданская панихида, в ритуальном зале. Она продлится до 15:30.

Протоиерей Всеволод Чаплин умер 26 января на 52-м году жизни. Священник скончался у входа в храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. По предварительным выводам медиков, он умер от сердечного приступа.

Всеволод Чаплин родился в 1968 году в Москве, в 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, еще через четыре года — академию. В 1999-м был возведен в сан протоиерея. С 2009 по 2015 год возглавлял Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата Русской православной церкви.