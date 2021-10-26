Вакцинацию от коронавируса предложили сделать обязательной для всех россиян
Депутат государственной думы Шайхутдинов предложил сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для всех россиян
Вакцинацию от коронавируса предложили сделать обязательной для всех россиян. С таким предложением выступил депутат государственной думы Рифат Шайхутдинов.
Об этом сообщило Ura.ru в своем Telegram-канале, опубликовав видео-фрагмент заседания.
По мнению Шайхутдинова, подобное решение необходимо принимать уже в ближайшее время, внеся прививку от COVID в национальный прививочный календарь.
Постановление об обязательной вакцинации против коронавируса для отдельных категорий населения приняли власти во всех регионах России, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В обязательном порядке вакцинироваться должны люди, работающие в сферах здравоохранения, услуг, транспорта, общепита и ряда других. Вакцинацию эксперты называют основным способом сформировать коллективный иммунитет против коронавируса. Пока в России он не достиг 50%.