Вакцинацию от коронавируса предложили сделать обязательной для всех россиян. С таким предложением выступил депутат государственной думы Рифат Шайхутдинов.

Об этом сообщило Ura.ru в своем Telegram-канале, опубликовав видео-фрагмент заседания.

По мнению Шайхутдинова, подобное решение необходимо принимать уже в ближайшее время, внеся прививку от COVID в национальный прививочный календарь.

Постановление об обязательной вакцинации против коронавируса для отдельных категорий населения приняли власти во всех регионах России, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В обязательном порядке вакцинироваться должны люди, работающие в сферах здравоохранения, услуг, транспорта, общепита и ряда других. Вакцинацию эксперты называют основным способом сформировать коллективный иммунитет против коронавируса. Пока в России он не достиг 50%.