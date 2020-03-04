Для водителей введут электронное обжалование штрафов
У водителей будет десять дней на обжалование штрафа с момента, как он поступит на портал услуг. При этом ответ на жалобу придет также в электронном формате.
С такой инициативой выступил депутат Рафаэль Марданшин из партии «Единая Россия» еще в октябре прошлого года. Пока для обжалования штрафов водителям следует лично прийти в отделение или прислать все необходимые документы и материалы почтой.
Как написала газета «Коммерсант», если законопроект примут, регионы существенно сократят почтовые расходы, которые сейчас составляют шесть миллиардов рублей в год.
Представители думской оппозиции поддержали поправки, но обратили внимание на проблему «частных камер». По их мнению, из-за этого законопроект может вообще не действовать. Эти камеры обслуживаются частными компаниями, которые от штрафов получают начисления, а значит не заинтересованы в сокращении их числа.
Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости до 10 километров в час.