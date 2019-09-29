Для устройства на работу понадобится новый документ

В России для устройства на работу теперь нужно будет предъявлять уведомление из Пенсионного фонда, а не СНИЛС. Это нововведение вступило в силу с 29 сентября.

Согласно постановлению Пенсионного фонда России об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования, изменился список документов, которые необходимы для приема на работу. Теперь там появился электронный документ — уведомление из ПФР.

В уведомлении указаны те же данные, что и в карточке СНИЛС: страховой номер лицевого счета (11 цифр), фамилия, имя, отчество работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета. Получить его можно в территориальном органе ПФР, а также в МФЦ, либо воспользовавшись личным кабинетом на сайте Пенсионного фонда или порталом госуслуг, пишет Газета.ru.

Россиянам разрешат получать госуслуги без бумажных трудовых книжек Подробнее

Отмечается, что уведомление защищено электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения Пенсионного фонда.

Бумажные страховые свидетельства, выданные до 1 апреля, остались в силе.