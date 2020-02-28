Для тезисов о Боге нашли место в Конституции

Россия остается светским государством, но в Конституции найдется место и для тезисов о Боге. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Те идеалы, которые передали нам наши предки, любовь к Отечеству, сохранение единства страны, вера в Бога — с этими идеалами наши предки построили и сохранили для нас великую страну», — объяснил сенатор. Его слова привел ТАСС.

По словам сопредседателя рабочей группы по изменениям в Конституции, нужно учитывать, что Россия — страна, в которой исторически сложилось многонациональное и многоконфессиональное, а также культурное многообразие. Россия развивалась как государство, где вера в Бога и признание государственного единства стали основой развития.

«Указанные положения обязательно должны найти отражение в Конституции», — подчеркнул Клишас.

Сенатор напомнил, что при этом Россия остается светским государством. Каждый может здесь исповедовать любую религию или не придерживаться никакой. Граждане России должны иметь право самостоятельно определять свое отношение к Богу и религии. Эти положения могут быть закреплены в отдельной статье Основного закона страны.