Для тезисов о Боге нашли место в Конституции
«Те идеалы, которые передали нам наши предки, любовь к Отечеству, сохранение единства страны, вера в Бога — с этими идеалами наши предки построили и сохранили для нас великую страну», — объяснил сенатор. Его слова привел ТАСС.
По словам сопредседателя рабочей группы по изменениям в Конституции, нужно учитывать, что Россия — страна, в которой исторически сложилось многонациональное и многоконфессиональное, а также культурное многообразие. Россия развивалась как государство, где вера в Бога и признание государственного единства стали основой развития.
«Указанные положения обязательно должны найти отражение в Конституции», — подчеркнул Клишас.
Сенатор напомнил, что при этом Россия остается светским государством. Каждый может здесь исповедовать любую религию или не придерживаться никакой. Граждане России должны иметь право самостоятельно определять свое отношение к Богу и религии. Эти положения могут быть закреплены в отдельной статье Основного закона страны.