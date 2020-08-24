Минстрой готовит стандарт безопасности для российских строек

Документ разрабатывали, опираясь на уже существующие регламенты и похожие международные правила. Он систематизирует самые важные меры, которые помогут предотвратить заражение COVID-19 и другими инфекциями, не нарушая при этом рабочего процесса на стройке.

Свод правил подготовит компании к работе в условиях эпидемий с минимальными затратами. По данным издания, при экстремальном режиме будет предусмотрен 14-дневный карантин для рабочих из других регионов, использование масок и перчаток, соблюдение необходимой дистанции и многое другое.

Ожидается, что регламент также снизит вероятность такой ситуации, когда стройка встает, а компании из-за этого несут убытки или даже банкротятся.

Сейчас стандарт согласовывают в правительстве, в нем есть над чем работать. Так эксперты указывают на то, что рабочим будет сложно держать дистанцию.