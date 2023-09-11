Общество 11 сентября 2023, 15:25 Для россиян, ставших врагами страны, вряд ли найдется место на Родине — Песков Песков заявил об отсутствии места на Родине для россиян, ставших врагами страны РИА «Новости»

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Россияне всегда предпочитали проводить часть своей жизни за границей, но они всегда возвращались домой. Но в этот раз Родина не готова принять обратно тех, кто ее предал и стал врагом. Об этом в эфире РБК заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что после начала пандемии коронавирусной инфекции и закрытия границ в Россию вернулось огромное количество людей из других стран.

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«Мы тогда поняли, сколько реально россиян находятся за границей. Ничего, вернулись. Искали способа возвращения. Так и эти будут постепенно возвращаться. Кроме тех, кто стал врагами нашей страны», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что не нужно преувеличивать количество предателей и врагов Родины. Но в России для них места уже не найдется.

В конце июня министр цифрового развития России Максут Шадаев объявил о возвращении в страну большого количества специалистов в сфере IT. Он подчеркнул, что программа «обратной релокации» для них не потребовалась. По словам главы ведомства, о возвращении свидетельствуют данные рекрутинговых площадок, а также заявления ряда компаний.