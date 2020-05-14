Для россиян составили памятку о кредитных каникулах

Памятка наглядно рассказывает о порядке и сроках предоставления кредитных каникул, перечисляет права кредитора и описывает принцип работы нововведения. Есть в ней информация о штрафах и план действий в случае отказа в каникулах.

Роспотребнадзор напомнил, что кредитные каникулы заемщик может получить в случае, если его совокупный доход снизился более, чем на 30% от среднемесячного дохода за 2019 год. Обратиться за кредитными каникулами можно дистанционно: письменно, по телефону или через сайт банка. Кредитор рассмотрит заявку в течение пяти дней. Если через 10 дней от банка не будет ответа, то заемщик автоматически получит кредитные каникулы.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что кредитные каникулы — это не прощение долгов, а перенос платежей на будущее время. За этот период продолжат начислять проценты.

Кредитные каникулы — это одна из антикризисных мер, которую приняли российские власти в период пандемии коронавируса. Она будет действовать до 30 сентября 2020 года.