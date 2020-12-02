Для россиян предложили создать программу «Земский строитель»

При переезде в небольшие города строителям предложили ввести специальные выплаты. Работу для них хотят сделать более привлекательной по аналогии с уже существующими в России «земскими» программами.

Инициатива создания программы «Земский строитель» принадлежит директору Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максиму Петунину, сообщил сайт RT со ссылкой на отправленное им письмо на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Сейчас в РФ действуют две госпрограммы, которые призваны стимулировать привлечение в небольшие населенные пункты специалистов образовательной и медицинской сфер — «Земский доктор» и «Земский учитель».

Петунин заметил, что в маленьких городах квалифицированные работники строительных специальностей тоже в дефиците. А без них жилой фонд и коммунальная инфраструктура не могут нормально функционировать.

Специалист добавил, что выходцы из малых населенных пунктов зачастую после получения строительной специальности переезжают в областные центры и мегаполисы в надежде найти работу на более выгодных условиях.

Чтобы ситуация изменилась, а трудоустройство в небольших городах интересовало строителей, и нужна программа «Земский строитель». Реализовать ее Петунин предложил на условиях уже существующих подобных проектов для медиков и преподавателей.

Работники строительных специальностей, подчеркнул общественный деятель, тоже могли бы претендовать при переезде в малый населенный пункт с населением не более 50 тысяч человек на выплаты подъемных средств. Кроме того, им нужно обеспечить заключение трудового соглашения с местными муниципальными строительными предприятиями или организациями жилищно-коммунальной сферы.

По программам «Земский доктор» и «Земский учитель» переехавшим работать в малые населенные пункты выплачивают один миллион рублей. С 1 января 2020 года тем, кто переехал на Дальний Восток, районы Крайнего Севера и Арктической зоны, выплаты увеличили до двух миллионов