Для предпринимателей Подмосковья Роспотребнадзор проведет день открытых дверей

Для предпринимателей Подмосковья региональное управление Роспотребнадзора проведет 17 сентября день открытых дверей. Мероприятие пройдет в дистанционном формате.

День открытых дверей продлится с 13:00 до 16:00 четверга, говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Вопросы, предложения, замечания можно направить через официальный сайт управления Роспотребнадзора по Московской области в разделе „Для предпринимателей“», — говорится в сообщении.

По вопросам получения государственных услуг можно обратиться по телефону: 8 (495) 582-90-73, по вопросам контроля за детскими образовательными организациями и детского питания: 8-495-582-96-24. Для того, чтобы узнать о соблюдении законодательства в сфере защиты прав потребителей нужно позвонить по номеру 8 (498) 684-48-03.

Тем гражданам, которые хотят узнать о регистрации обращений и ответов на них, необходимо позвонить по телефону: 8 (495) 582-95-68, по вопросам оспаривания действий специалистов управления — 8 (495) 582-96-63.

Подмосковное правительство поддерживает бизнес после пандемии. Почти 15 тысяч предпринимателей получили субсидии от государства на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. На это ушло 592 миллиона рублей. Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, Подмосковье стало одним из тех регионов, которые активно поддерживают предпринимателей.