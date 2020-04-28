Для полиции разработали новый кодекс этики

Теперь предстоит процедура общественного обсуждения проекта Кодекса.

Среди предполагаемых требований — аккуратное обращение с размещаемой в Сети информацией, безупречный внешний вид и корректное поведение в общественных местах, а также доброжелательное отношение даже к правонарушителям.

При этом в материале отмечается, что аналогичный кодекс был принят в 2008 году, однако его действие длилось только пять лет. В 2013-м глава МВД Владимир Колокольцев отменил его и дал поручение ДГСК разработать новый Кодекс. Полицейским было предписано пока руководствоваться Кодексом этики государственных служащих.

По мнению разработчиков проекта Кодекса, соблюдение всех норм позволит сформировать у полицейских «нравственную мотивацию к добросовестному выполнению служебных обязанностей», а также укрепить в обществе авторитет органов внутренних дел.