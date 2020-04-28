    28 апреля 2020, 05:51

    Для полиции разработали новый кодекс этики

    Валерия Шафирко

    В департаменте государственной службы и кадров (ДГСК) МВД разработали проект Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщил «Коммерсант».

    Теперь предстоит процедура общественного обсуждения проекта Кодекса.

    Среди предполагаемых требований — аккуратное обращение с размещаемой в Сети информацией, безупречный внешний вид и корректное поведение в общественных местах, а также доброжелательное отношение даже к правонарушителям.

    При этом в материале отмечается, что аналогичный кодекс был принят в 2008 году, однако его действие длилось только пять лет. В 2013-м глава МВД Владимир Колокольцев отменил его и дал поручение ДГСК разработать новый Кодекс. Полицейским было предписано пока руководствоваться Кодексом этики государственных служащих.

    По мнению разработчиков проекта Кодекса, соблюдение всех норм позволит сформировать у полицейских «нравственную мотивацию к добросовестному выполнению служебных обязанностей», а также укрепить в обществе авторитет органов внутренних дел.