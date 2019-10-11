Для покупки алкоголя в России предложили «предъявлять лицо»

Возраст клиента при покупке алкоголя предложили проверять через сканирование лица через единую биометрическую систему. Такую базу сейчас разрабатывает «Ростелеком».

«Мы считаем, что эту систему можно использовать для онлайн-продажи алкоголя. Самое главное — чтобы у компании был выбор», — рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Его слова привело РИА «Новости».

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По словам главы АКИТ, любая компания, будь то розничный магазин или онлайн-площадка, может самостоятельно проверять возраст клиента. Продавец при этом рискует лишиться лицензии, если заказчик окажется несовершеннолетним или клиент забудет предъявить продавцу паспорт.

Альтернативный вариант — переложить риски на информационную систему. Когда база «Ростелекома» заработает в штатном режиме, появится возможность проверять возраст покупателя по предъявленному им фото.

Вероятность включения биометрического способа проверки возраста в законопроект, легализующий онлайн-торговлю алкоголем, высока, отметил Соколов. Соответствующие договоренности уже есть и с правительством, и с «Ростелекомом», заверил глава АКИТ.

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«Думаю, что эта опция появится в законопроекте и клиента можно будет идентифицировать двумя способами на усмотрение компании — по документу или через биометрию», — добавил Соколов.

Проект закона о легализации в России интернет-торговли алкоголем собирались внести в правительство России до конца недели. Об этом в среду, 9 октября, рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.