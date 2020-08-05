Треть родителей не использует детские автокресла для перевозки детей

Почти каждый третий россиянин не пользуется автокреслами для перевозки своих детей. При этом число ДТП машин, в которых находились дети растет с каждым годом.

Как сообщает газета «Известия», с 2017-го по 2019 год количество аварий с участием детей увеличилось на 6%. А число пострадавших маленьких пассажиров выросло на 800 человек.

По закону перевозить детей в возрасте до семи лет можно только в специальном кресле. За такое нарушение грозит штраф — три тысячи рублей. Однако, как показывает опрос, россияне до сих пор не привыкли к этим нормам.

29% родителей сознались, что обычно не сажают при перевозке своих детей в специальные кресла. Еще 44% не используют люльки в такси. Половина родителей рассказала, что даже перевозили младенцев из роддома без фиксирующих средств.

Эксперты считают, что большинство родителей не осознает всю важность детских кресел из-за отсутствия необходимых знаний по этой теме.

«Для решения проблемы МВД и другим органам власти необходимо обучать детей и родителей правильному поведению на дорогах, рассказывать о последствиях отказа от использования автокресел, — рассказала руководитель направления исследований «Туризм и транспорт» НАФИ Ирина Иванкова.

На днях один из таких случаев заснял очевидец. Москвичка села за руль автомобиля вместе с ребенком на коленях.